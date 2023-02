Barock-Laute und portugiesischer Fado

Fado ist eine bewegende Gesangsform aus Portugal. Die Lieder sind gefühlvoll und melancholisch und handeln von unglücklicher Liebe oder der Sehnsucht nach besseren Zeiten. Ihre Tradition gehört zur portugiesischen Nationalkultur und zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Arcadia-Ensemble mit der portugiesischen Fado-Sängerin Ana Seixas und dem Barockgitarristen Christian Zimmermann wird am kommenden Sonntag, 26. Februar, ab 17 Uhr beim Kulturverein Forum Bomlitz im Pavillon der Waldorfschule Benefeld (Cordinger Straße 35) den Fado vorstellen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Das Duo wird die Gäste mitnehmen auf eine abwechslungsreiche musikalische Zeitreise, die bis in die spanische Renaissance reicht. Auch dort werden die sogenannten Villancicos von ersehnter Liebe handeln, aber auch einen besonderen historischen Moment beschreiben: die Trauer der Mauren über die Vertreibung durch die christlichen Könige von der Burg Alhambra in Granada und damit aus Andalusien. Diese kontrastreichen Gesänge werden instrumental gegliedert mit Fandangos auf der Barockgitarre und Tänzen auf der Laute von Vincenzo und Michelangelo Galilei.

Ana Seixas legte ihre Abschlussexamen für Gesang an Universitäten in Portugal und Italien ab. Sie singt aktuell an der Oper in Florenz, wo sie auch Gesang unterrichtet, und kam mit ihren Konzertreisen nach Spanien, in die USA, nach Brasilien und auch nach Deutschland.

Christian Zimmermann ist als Sologitarrist in zahlreichen Konzertreihen und auch im Rundfunk zu hören. Er widmete sich in seinem Studium an der Schola Cantorum Basiliensis der historischen Aufführungspraxis.