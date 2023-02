Bernd Stelter: Das Wort zum Wochenstart

“Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende”, so heißt das neue Programm von Bernd Stelter, mit dem der bekannte Komiker auf Tour ist. Am Sonntag, 5. März, ab 19 Uhr macht er Station in der Aula des Gymnasiums Soltau.

Montagmorgen: Man steigt in den Wagen und schaltet das Radio an. Spätestens nach dem dritten Lied brüllt der Radiomann aus den Boxen: “Jaaa, Freunde, Montag, das ist natürlich nicht unser Tag! Aber macht euch keine Sorgen! Nur noch fünf Tage, dann haben wir wieder Wochenende.” Für Bernd Stelter ist das der Punkt, an dem er sich fragt, ob der Moderator nicht alle Tassen im Schrank hat. “Wenn er keine Lust hat, Radiomoderator zu sein, dann kann er ja Frisör werden, die haben montags frei.”

Das neue Programm des Komikers richtet sich an alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Warum sollte man viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist? Wir müssten jeden Tag genießen. Und warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch? Das erklärt Bernd Stelter, und vor allem gilt, dass “ab Montag Wochenende ist”.

Karten: unter www.ma-cc.com und bei Eventim.