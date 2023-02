Das “Big Band Festival” findet wieder statt

Im März 2020 sollte ein weiteres “Big Band Festival” in der Aula des Gymnasiums Soltau stattfinden. Die Initiatoren mussten dann aber pandemiebedingt die Veranstaltung absagen, wenige Tage später folgte der erste Lockdown. Nach drei Jahren Zwangspause freuen sich nun alle Beteiligten darauf, die seit 2010 jährlich stattfindende Veranstaltung am 24. Februar ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Soltau wieder aufzugreifen.

Das Festival zeigt dabei immer wieder eindrucksvoll, dass an vielen Schulen im Heidekreis eine rege Big-Band-Szene existiert und diese intensiv gepflegt wird. Mehr als 100 Akteure im Alter zwischen elf und 70 Jahren werden auch diesmal auf der Bühne den “musikalischen Staffelstab” weiterreichen und am “Big-Band-Marathon” teilnehmen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es eine willkommene Gelegenheit zu sehen, wie sich die musikalischen Aktivitäten an den anderen Schulen im Heidekreis gestalten.

Eröffnet wird der Abend von den Schülern der Heidekreis-Musikschule. Die Jungs der “Very Little Big Band” sind zwar an diesem Abend die jüngsten Akteure, zeigen mit ihren Soli aber schon, dass sie keine Berührungsängste vor improvisierter Musik haben. Die Jahrgangsband des Gymnasiums Soltau, unter der Leitung von Peter Wilden, entert danach die Aulabühne. Die Formation besteht als Weiterführung der Bläserklassen und ist Vorbereitung zu der im Anschluss auftretenden Big Band, die mit ihrem Leiter Tilman Förster in großer Besetzung die erfolgreiche musikalische Arbeit am Gymnasium widerspiegelt.

Die Sound Twisters des Gymnasiums Walsrode, geleitet von Matthias Henning, waren bisher bei allen Festivals klangstark und stilecht vertreten und werden auch diesmal wieder das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern. Als letzte Band wird die “VHS Big Band” die Bühne betreten und unter der Leitung von Jürgen Heusler den Abend mit jazzigen Arrangements beschließen.

Der Lions-Club Böhmetal-Soltau übernimmt das Sponsoring und verspricht zusammen mit der Heidekreis Musikschule einen “beswingten” Festivalabend in einer sicherlich wieder ausverkauften Aula. Kleine Speisen und Getränke werden im Foyer angeboten.

Der Eintritt ist wie immer frei zu dem Spektakel - Spenden kommen den Musikfachbereichen der teilnehmenden Schulen zugute.