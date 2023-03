“Der Waldwanderer” besucht die Waldmühle

/der-waldwanderer-besucht-die-waldmhle_307_112224146-21-.html/ / 1

Gerald Klamer, geboren 1967, war mehr als 25 Jahre Förster in Hessen. Neben dem Wald gilt seine Leidenschaft dem Wandern, am liebsten in Wildnisgebieten überall auf der Welt. Er unternahm zahlreiche mehrmonatige Touren, unter anderem durch den Himalaja, die Anden, die Rocky Mountains, die Alpen und Skandinavien. Auf diesem Erfahrungsschatz aufbauend begann er im Februar 2021, fast 6000 Kilometer durch Deutschland zu wandern, worüber in zahlreichen Medien von Spiegel bis ZDF berichtet wurde. Auf seinen Blogs “Waldbegeisterung” und “Trekking wild” erzählt er außerdem regelmäßig von seinen Naturbeobachtungen und Reisen. In einem weiteren Projekt durchwandert Gerald Klamer die Urwälder der Karpaten, um auf ihre Bedrohung aufmerksam zu machen.

Am Dienstag, 14. März, ab 19.30 Uhr, stellt Gerald Klamer sein Buch “Der Waldwanderer” mit einem Multimedia-Vortrag in der Bibliothek Waldmühle vor.

