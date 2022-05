Ein breit gefächertes Musikprogramm

/ein-breit-gefchertes-musikprogramm_307_112163832-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause freut sich der Kulturverein, mit Unterstützung des Verkehrsvereins Bad Fallingbostel und der Familie Behnke, Potpourri, wieder hochwertige Konzerte in Bad Fallingbostel anbieten zu können. Zunächst findet im Konzertpavillon am Pfingstmontag, 6. Juni, ab 10 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst mit dem Posaunenchor statt.

Seit 2011 organisiert der Kulturverein TriBuehne die Kurkonzerte in Bad Fallingbostel. Von Juni bis August eines jeden Jahres finden die beliebten Sonntagskonzerte immer von 11 bis 12 Uhr auf der Bühne des Konzertpavillons im Kurpark statt. Mittlerweile kommen die Musiker und auch die Zuschauer von weit her. Um die Vielfalt und Qualität der unterschiedlichsten Bands mit der leichten, sommerlichen Atmosphäre eines Sonntagvormittags zu verbinden, heißt die Konzertreihe jetzt “Matinée im Park”.

Das könnte Sie auch interessieren:



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ