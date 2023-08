Eine musikalische Wundertüte

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge steht in der Region nicht nur für seinen Einsatz als humanitäre Organisation, die sich der Aufgabe widmet, Kriegstote im Ausland zu suchen und ihre Gräber zu pflegen, sondern sich auch für die Erinnerungskultur und für die Begegnung und Bildung junger Menschen aus unterschiedlichen Ländern engagiert. Und: Der Volksbund steht gerade im Heidekreis für besondere musikalische Erlebnisse: Am 5. September kommt das Heeresmusikkorps Hannover für ein Benefizkonzert nach Walsrode, präsentiert vom Volksbund im Heidekreis und dem Bezirksverband Lüneburg/Stade. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es bis zum 4. September im Vorverkauf für 15 Euro. Die Tickets sind erhältlich bei den Kreissparkassen in Soltau und in Walsrode sowie bei Hans-Heinrich Meyer, Dorfmark, 0174/9796939, und Günter Hibbing, Walsrode, (05161) 5129, sowie unter (04131) 36695 direkt beim Bezirksverband. Die in Lüneburg vorbestellten Karten werden dann an der Abendkasse zum Vorverkaufspreis bereitgelegt. Für den Preis von 18 Euro gibt es dann auch nicht vorbestellte Restkarten.

Das geplante Programm des Benefizkonzertes in Walsrode verspricht einen unterhaltsamen musikalischen Abend. Auftakt ist mit “Die deutsche Kaisergarde”, einer Komposition von Friedrich Wilhelm Voigt. Aber auch Stücke aus “The Lochnagar Suite” von Nigel Hess werden gespielt: “Scottish Dances”, “Dark Lochnagar” und “Dance of the Eagle”. Zudem können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf “Eine kleine yiddishe Ragmusik” (Komposition: Adam Gorb) und die Ouvertüre zu “Orpheus in der Unterwelt” von Jacques Offenbach freuen. Nach einer Pause geht es dann weiter mit dem “Nibelungen-Marsch” (Gottfried Sonntag), “Someone like You” aus dem Musical “Jekyll & Hyde” mit Hauptfeldwebel Kai Kirschner als Solist am Flügelhorn, “Kinder, was für Lieder” und einem fulminanten und stimmungsvollen Abschluss mit dem Besten von Udo Jürgens.