Eine vielfältige kulturelle Mischung

Ein “Comedy-Music-Gag-Parodie-einfach-Hammer-Spektakel” erwartet das Publikum am 30. Juli ab 20 Uhr, wenn Thomas Nicolai die Bühne betritt. In seinem neuen Programm “Vorspiel und andere Höhepunkte” zeigt der “lustige Mann aus Sachsen” erneut seine Wandlungsfähigkeit. Ein großartiger Entertainer, der problemlos zu 1000 unterschiedlichen, schrägen und witzigen Typen mutiert. Und zu einer fantastischen Nicolai-Show gehören natürlich seine grandiosen Musikparodien. Tickets: Soltau-Touristik.

In seinem fesselnden Programm “Ich weiß.” führt Christoph Kuch am 27. Juli ab 20 Uhr seine Zuschauer an die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Er lässt Gedanken Wirklichkeit werden und schafft mit seinen spannenden Geschichten eine magische und atemberaubende Atmosphäre. Der erfahrene Mentalist bezieht das Publikum in seine Show und öffnet das Tor zu einer faszinierenden Welt der Gedanken, einer Welt voller Magie und Entertainment.

Kultur für Kinder gibt es am 28. Juli, wenn die Tourneeproduktion Heinz Lauenburger ihren traditionellen Zwischenstopp zur Kulturwoche in Soltau einlegt. Ab 11 Uhr präsentiert sie die Geschichte “Ein Feuerwerk für den Fuchs” aus der Pettersson-und-Findus-Reihe.

