“Farben-Freude” von Carola Vahldieck

Carola Vahldiek hat ihr ästhetisches Empfinden für harmonische Kompositionen bei ihrer fotografischen Arbeit und ihrer bisherigen Malerei geschult. Ihr großes Thema sind “Lichtblicke für Auge und Seele”, die sie mit ihren Kunstformen erzeugen möchte. Bei ihrer Ausstellung in Bomlitz freut sie sich auf die Gäste und die Gespräche mit ihnen. Das Forum wird den Rahmen dieser Vernissage in gewohnter Weise gestalten und möchte bei dieser Gelegenheit auch die Künstlerin feiern.

Die freischaffende Künstlerin arbeitet auf Leinwand oder Papier, meist mit Acryl und oft mit Gouache. Da sie die verschiedenen Möglichkeiten in der Malerei liebt und gern Neues ausprobiert, nutzt sie auch Misch-, Collage- oder Fließtechniken mit verschiedenen Untergründen und kombiniert sie miteinander. Als Ergebnis entstehen abstrakte Kunstwerke mit wohltuenden Farbharmonien, meist leuchtender Farbigkeit und immer wieder überraschender Formensprache. Vahldiek bringt in ihre Werke fast immer eine positive Grundstimmung aus Leichtigkeit und Lebensfreude, Kraft, Dynamik und Ruhe.

