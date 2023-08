“Früher war ich auch mal jung”

Als Bettina Tietjen im Keller ihre alten Tagebücher wiederfindet, beginnt für sie eine aufwühlende Zeitreise. Sie begegnet ihrem 14-jährigen Ich wieder, das sich leidenschaftlich politisch positioniert, taucht ein in die ersten, manchmal auch nur heiß ersehnten Liebschaften, die Jahre der Abnabelung vom streng gläubigen Elternhaus und die große Suche nach dem Lebensglück.

Konfrontiert mit den Träumen, den Idealen und Ängsten ihres jüngeren Ich, begibt sich die heute 61-jährige Moderatorin, Autorin und Talkmasterin auf eine höchst unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Selbsterkundung und stellt fest: “Auch wenn wir Jahrzehnte später ganz anders auf das Leben blicken, können wir einiges von unserem jüngeren Ich lernen!” Das vermittelt sie auf unterhaltsame Art auch dem Publikum in Soltau am Dienstag, 5. September, ab 20 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Soltau.

Bettina Tietjen, geboren 1960, arbeitete nach ihrem Germanistik- und Romanistikstudium als Moderatorin, Reporterin und Autorin für den RIAS Berlin, die Deutsche Welle, den WDR und diverse Printmedien. Seit 1993 ist sie beim NDR-Fernsehen Gastgeberin auf dem Roten Sofa der Sendung “DAS!”. Außerdem empfängt sie einmal im Monat am Freitagabend zusammen mit Dr. Johannes Wimmer prominente Gäste in in der NDR-Talkshow. Ihre Bücher “Unter Tränen gelacht” über die Demenz ihres Vaters und “Tietjen auf Tour” über ihre Camping-Erlebnisse standen wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Bettina Tietjen ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Hamburg.

Der Vorverkauf läuft über die Soltau-Touristik, Am Alten Stadtgraben 3, (05191) 828282, die Buchhandlungen Hornborstel, Marktstraße 3, (05191) 18985, und Schütte, Poststraße 22/24, (05191) 3448, in Soltau und unter www.eventim.de. Die Eintrittskarten kosten jeweils 23 Euro im Vorverkauf und 27 Euro an der Abendkasse.