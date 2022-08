Fußball-Bezirksliga: Ciwan Walsrodes Kampf gegen die endlose Verletztenmisere

WALSRODE - 22. August 2022 - 15:36 UHR - VON THOMAS KüNNING

Sportlich behauptet sich der SV Ciwan Walsrode bislang sehr ansprechend in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga. So gab es nach zuvor zwei Siegen auch keine Klagen nach der so knappen ersten Saisonniederlage beim 2:3 gegen den als Titelanwärter