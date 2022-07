Fußball: Turniersieger FG Düshorn-Krelingen im Torrausch

NORDKAMPEN - 25. Juli 2022 - 16:13 UHR - VON THOMAS KüNNING

Während die ganze Region in diesen heißen Sommertagen nach Regen lechzt, setzte es in Nordkampen am Wochenende einen heftigen “Hagelschauer” - Torhagel, der im Finale der Fußballsportwoche auf Gastgeber SG Nordheide niederging. Denn im