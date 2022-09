Geschichten über Frauen, Liebe, Leben

OSTENHOLZ - 28. September 2022 - 05:00 UHR - VON SILVIA HERRMANN

Am Donnerstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr, gibt es in der Ostenholzer Kirche einen Konzertabend mit Daisy Chapman aus England. In Großbritannien, Deutschland, Frankreich oder gar in China hat sie sich durch unermüdliches Touren einen respektablen Namen erspielt.