Goldmedaille fÃ¼r Schneverdingen bei Deutscher U14-Meisterschaft

Die Ersatzbetreuerinnen Hinrike Seitz und Kimberly Groß, die die erkrankte Trainerin Christine Seitz an der Seitenlinie vertraten, konnten die Niederlage im Auftaktspiel gegen den TSV Essel nicht verhindern. Mit 12:14 und 9:11 konnte man zwar lange mit dem Gastgeber mithalten, musste aber die zwei Punkte dem TSV überlassen. In den weiteren Begegnungen, in denen Lucia Gozalo und Fenja Schamberger einen guten Eindruck hinterließen, gewannen die Schneverdingerinnen gegen den TSV Gärtringen, TV Bretten und VfL Kellinghusen jeweils mit 2:0 und erkämpften sich somit Platz zwei in der Vorrundengruppe B.

Damit hatten im Vorfeld nur die kühnsten Optimisten gerechnet: Gold für den TV Jahn Schneverdingen bei der Deutschen Meisterschaft der U14 in Fredenbeck. Im Finale setzten sich die Jahnlerinnen mit 2:0 gegen den Ohligser TV durch. Bronze ging an den großen Favoriten vom Ahlhorner SV, der sich im Spiel um Platz drei gegen den Gastgeber vom TSV Essel mit 2:0 durchsetze.



