Handball: Geschwächte HSG-Damen starten mit Heimniederlage

DORFMARK - 10. September 2022 - 22:32 UHR - VON THOMAS KüNNING

Mit einer Niederlage sind die Handball-Damen der HSG Heidmark in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen gestartet. Das Lippert-Team unterlag zum Auftakt am Sonnabend in der heimischen Thormarcon-Arena dem MTV Vater Jahn Peine nach einer noch hoffnungsvollen