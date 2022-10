Handball: Heidmarks Herren wollen auch den “Harzer Brocken” bezwingen

DORFMARK - 13. Oktober 2022 - 13:48 UHR - VON THOMAS KüNNING

Die beiden Handball-Topteams der HSG Heidmark wollen ihren Aufschwung am kommenden Wochenende fortsetzen. Mit großer Spannung erwarten dabei die HSG-Herren in der Verbandsliga die SG OHA aus dem Harz. Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in Folge will das