Handball-Oberliga: HSG-Damen wollen ihre Erfolgsserie ausbauen

DORFMARK - 11. November 2022 - 06:30 UHR - VON THOMAS KüNNING

Die Handball-Damen der HSG Heidmark reiten seit Wochen auf der Erfolgswelle in der Oberliga. Und das soll sich auch im kommenden Heimspiel gegen den MTV Rostorf fortsetzen, das am Sonnabend, um 19.30 Uhr in der Dorfmarker Thormarcon-Arena angepfiffen