Heidekreis-FuÃŸballer wollen Erdbebenopfern mit Benefizspiel helfen

Bei dem schweren Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien sind nach aktuellen Meldungen schon mehr als 35.000 Menschen ums Leben gekommen, Zehntausende werden noch vermisst und unzählige Menschen leiden vor den Trümmern ihrer Existenz. Ihre starke Betroffenheit über die Katastrophen-Berichte und -Bilder aus der Region zeigen sich Vorstand und Mitglieder des SV Ciwan Walsrode, zumal einige von ihnen auch aus der Krisenregion stammen oder dort laut Vorstandsmitglied Keles Baris Bekannte oder Angehörige haben. Um Solidarität mit allen Betroffenen zu zeigen und ein Stück weit zu helfen, organisiert der multikulturelle Walsroder Fußball-Verein jetzt eine Spendenaktion und zudem ein Benefizspiel im Raum Walsrode zwischen einer Fußball-Südkreis- und Nordkreisauswahl, dessen Erlös ebenfalls komplett in die Erdbebenopfer-Hilfe fließen soll.

“Fußball verbindet”

“Der Fußball verbindet in guten wie in schlechten Zeiten und wir haben uns als Verein und Vorstand in die Pflicht genommen gefühlt, da zu helfen”, erläutert Keles Baris die in diesen Tagen angelaufene Initiative. Das Konto für die Spendenaktion ist bereits eingerichtet und die Vorbereitungen für das Benefizspiel, mit dem alle beteiligten Vereine und Spieler aus dem ganzen Heidekreis nicht nur helfen, sondern auch ein Zeichen setzen wollen für das Zusammenstehen in der Not, laufen seit dieser Woche auf Hochtouren. Dabei ist nach Aussage der Organisatoren vom SV Ciwan inzwischen klar, dass das Spiel zwischen zwei Heidekreissauswahl-Teams bestritten werden soll, die dabei am Wochenende 25./26. Februar gegeneinander antreten sollen. Der endgültige Termin kann laut SV Ciwan erst in den kommenden Tagen, eventuell erst Anfang nächster Woche bekannt gegeben werden, da aufgrund der kurzfristig gefassten Planung für die Besetzung der beiden Mannschaften und den Spielort auch noch die am 26. Februar wieder beginnende Kreisliga-Saison berücksichtigt werden muss. Voraussichtlich soll das Spiel im Walsroder Eckernworth-Stadion, der Heimstätte des SV Ciwan ausgetragen werden, eventuell müssen die Organisatoren aber je nach Terminlage auch noch auf einen anderen Spielort im Raum Walsrode ausweichen.

Lawitzki und Joachim als Kreisauswahltrainer

Wichtig war es den Initiatoren, erst einmal schnell die ersten Schritte für die Umsetzung der Hilfsaktion in die Wege zu leiten. Dazu gehört die Auswahl der beiden Trainer, die für die Zusammenstellung der beiden Teams dann mitverantwortlich sein werden. So wird Piotr Lawitzki, Trainer beim Bezirksligisten MTV Soltau, die Teamleitung der Nordkreis-Auswahl übernehmen und Bernd Joachim aus Walsrode, früherer Trainer bei Germania Walsrode, soll die Südkreis-Auswahl coachen. Nach Auskunft des SV Ciwan sind die Vereine im Kreisgebiet per E-Mail benachrichtigt worden. “Wir stellen uns vor, dass pro Verein zwei bis drei Spieler gestellt werden können”, hofft Ciwan-Sprecher Keles Baris auf eine gute Mischung und eine breit gestreute Teilnahme an den beiden Auswahlteams für diese besondere Hilfsaktion.

Spendenkonto eingerichtet

In Sachen Spendenkonto ist nach Auskunft von Ciwan geplant, dass zwei Vorstandsmitglieder des Walsroder Vereins nächste Woche in die Krisengebiete reisen werden, um Spendengelder dort direkt an Hilfsbedürftige zu übergeben. Dafür hat der Verein ab sofort für zehn Tage ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Walsrode eingerichtet, auf das auch per PayPal Spenden überwiesen werden können (Kontodaten siehe unten).

“Die Menschen dort haben Hab und Gut verloren, wissen ohne ihre Häuser nicht wohin, sind obdachlos und verzweifelt”, berichtet Keles Baris über die Nachrichten und erschütternden Bilder aus der Krisenregion, daher hat der Verein auch seine Sponsoren und das Vereinsumfeld aufgerufen, dort mit einer Spende zu helfen, hofft zudem aber mit dem kreisweiten Miteinander über den Fußball und das Benefizspiel auch eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, um mit persönlicher Spende jedes und jeder Einzelnen ein Stück weit mitzuhelfen. Daher will der Verein auch seine sozialen Netzwerke als Werbung zur Unterstützung der Hilfsaktion nutzen.

Spendenkonto bei der Kreissparkasse Walsrode: Empfänger SV Ciwan Walsrode, IBAN DE53 2515 2375 0045 4692 28, Verwendungszweck: “Spende Erdbebenopfer Türkei/Syrien”, Überweisung auch per PayPal möglich.