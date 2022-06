/heikko-deutschmann-und-ardeo-erleben_307_112168155-21-.html/ / 1

Mit seinem vor fast 40 Jahren erschienen Roman “Die Entdeckung der Langsamkeit” war Sten Nadolny ein Abenteuer-, Liebes- und Entwicklungsroman in einem gelungen - und gleichzeitig ein Gegenentwurf zu unserer auf Effizienz getrimmten Zeit, der heute noch an Aktualität hinzugewonnen hat. Schauspieler Heikko Deutschmann erzählt die Geschichte des englischen Seefahrers und Nordpolforschers John Franklin. Als Kind für sein langsames Denken und Handeln verspottet, machte sich Franklin später mit Akribie und eisernem Willen auf die Suche nach der Nordwestpassage.

Musik und Literatur in lockerer Atmosphäre, umsonst und draußen: Dafür steht das “Festival aufm Platz”, eine Gemeinschaftsveranstaltung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der VGH-Stiftung. Am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr, kommt das Festival in den idyllischen Garten des Klosters Walsrode. In dem Programm “Entschleunigt” liest Schauspieler Heikko Deutschmann Passagen aus Sten Nadolnys Roman “Die Entdeckung der Langsamkeit”, die das Streichquartett Quatuor Ardeo mit virtuoser Klassik verbindet.

