Im Brinkhaus wird wieder gerockt

Die Rolling Stones gemeinsam mit Deep Purple, AC/DC, Kiss, Green Day, 3 Doors Down und vielen anderen auf derselben Bühne. Unmöglich? Wer es nicht glaubt, ist eingeladen, sich am Freitag, 17. Februar, ab 20.30 Uhr im Brinkhaus Hodenhagen selbst zu überzeugen. Nach langer Coronapause lädt die Kulturgruppe “Dat Brinkhus” des Hudemühler Brinkfest-Vereins wieder zu einer Reihe an Veranstaltungen ein, dessen Auftakt eine Band übernimmt, die vielen Fans in der Umgebung ein Begriff ist: One Louder.

Egal ob vor 50 oder 5000 Zuschauern, es geht auf und vor der Bühne schweißtreibend zur Sache bei der Truppe, die im Kern aus Walsrode stammt. Das Hodenhagener Brinkhaus ist eine ganz besondere Station für die Band, denn an der gleichen Stelle war im November 2010 die offizielle Geburtsstunde von One Louder - und das bis dahin längste Konzert des Brinkvereins. Eigentlich wollten die fünf Musiker bereits zum 10. Geburtstag zurückkehren, aber die Pandemie verhinderte die Party. Auch der 11. Geburtstag, unter dem Bandmotto “We go to eleven”, bei dem die Verstärker mal wieder auf 11 gedreht werden sollten, hätte unter FFP2-Masken wenig Spaß gemacht. Nun gibt es also im 13. Bandjahr endlich wieder die fünfstündige “Ultimate-Rock-Show” an alter Wirkungsstätte.

Die Gäste erwartet Rockmusik aus fünf Jahrzehnten, bei der in Stil und Richtung keine Grenzen gesetzt sind. Das Line-up der Band, Markus Büch (Gesang), Gero Wessel (Gitarre), Peter Gotza (Gitarre/Key- board/Harp/Ukulele/Sax), Timo Kruschel (Bass) und Deddie Drum (Schlagzeug), formiert sich aus erfahrenen Musikern, die genau die Musik, für die sie brennen, mit professionellem Anspruch auf die Bühne bringen.

Das Publikum darf sich auf weitere Veranstaltungen im Hodenhagener Brinkhaus freuen: Das Duo Meyer & Quast steht am 3. März auf der Bühne, die Shotgun Band am 21. April. Die Kulturgruppe “Dat Brinkhus” führt bei allen Konzerten eine Hutsammlung zugunsten der Walsroder Tafel durch.