Kein Open-Air-Erlebnis am Klostersee

Große Aufregung um zwei Konzertabsagen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Gerade erst hatte die WZ in ihrer gestrigen Ausgabe die beiden Open-Air-Highlights am 23. und 24. Juli am Walsroder Klostersee angekündigt, folgte nur ein paar Stunden später der Hinweis des Walsroder Stadtmarketings, dass beide Veranstaltungen bereits vor drei Wochen abgesagt worden seien und keine Karten mehr verkauft würden. Da aber sowohl über die Ticket-Vorverkaufsstelle bei der Walsroder Zeitung als auch auf anderen Portalen zu dem Zeitpunkt noch der Kartenvorverkauf für das Gastspiel der “Simon & Garfunkel”-Revival-Band und auch der Tschechischen Kammerphilharmonie Prag zu kaufen waren, war die Verwirrung perfekt. Schließlich hat die veranstaltende Konzertagentur Paulis die Absage beider Konzerte auf Nachfrage der WZ auch offiziell bestätigt. Personelle Engpässe sollen zur verspäteten Information geführt haben.

Kundinnen und Kunden, die Karten für eine der beiden Veranstaltungen erworben haben, können die Tickets erstattet bekommen an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, sobald die Absage auch offiziell in die Systeme eingepflegt ist. Wer jedoch nach der langen Corona-Pause nicht auf sein Konzerterlebnis verzichten möchte, dem bietet Paulis den Besuch zweier anderer Veranstaltungsorte an: Kunden können bereits gekauften Karten für folgende Termine weiterhin nutzen, ein Umtausch ist nicht notwendig: “Simon & Garfunkel”-Revival-Band am Sonnabend, 23. Juli, 20 Uhr im Schloss in Celle oder “Nabucco - Klassik Open Air” voraussichtlich verlegt auf den 24. Juli, 20 Uhr in Bremen am Vegesacker Hafen.

Wer dieses Angebot annehmen möchte, muss sich jedoch vorab beim Veranstalter Paulis telefonisch oder per E-Mail melden und erhält dann beim Einlass jeweils einen Sechs-Euro-Benzingutschein als Entschuldigung sowie einen Sekt. Kontakt Paulis: tickets@paulis.de oder (0531) 346372. Die ersten 25 Kunden für Celle erhalten darüber hinaus exklusiv eine CD der “Simon & Garfunkel”-Revival-Band kostenlos zugeschickt.