Klassik, Klezmer und Kinderprogramm

Am Sonntag, 21. Mai, ist ab 19 Uhr in der Renaissancekirche in Stellichte herrliche Barockmusik auf authentischen Instrumenten zu hören: Das Ensemble “MusicaAntica” aus Hannover bringt Blockflöten-, Cello- und Lautenklänge in den außergewöhnlichen Kirchenraum und bezieht auch die Orgel ein. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei - Spenden werden erbeten. Zum Ausklang werden wieder Getränke in der idyllischen Atmosphäre vor der Stellichter Kirche angeboten.

Das Trio war schon mehrfach in Stellichte zu hören. Den besonderen Reiz des Konzertes macht die Mischung zwischen Solo- und Triostücken aus. Uta Riedel verfolgt gleich mit zwei Instrumenten eine rege Konzerttätigkeit, nämlich der Blockflöte und dem Cembalo; in Stellichte lässt sie die Orgel erklingen. Monika Herrmann widmet sich auf dem Cello neben Orchester- und Kammermusik auch der freien Improvisation. Das Trio komplettiert Ulf Dressler. Er spielt als Lautenist in Konzert und Oper und ist seit mehreren Jahren Lauten-Korrepetitor in der Meisterklasse der Kurse von Emma Kirkby in Georgsmarienhütte.

Sommerkonzerte sind in diesem Jahr in vielfältiger Form geplant: In der Renaissancekirche in Stellichte sowie in der Stadtkirche und im Kloster Walsrode gibt es von Alter Musik bis Klezmer, von Kirchenraum bis Klostergarten und von Barockinstrumenten bis Parforcehorn eine sommerlich bunte Mischung zu erleben.