/lady-sunshine--the-candy-kisses-holen-bata-illic-nach-walsrode_307_112152722-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Wer nun also die Candy Kisses und Bata Illic einmal (fast) ganz anders erleben möchte, dem sei das Konzert am Sonnabend, 14. Mai, Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, empfohlen. Und vielleicht “packt” Bata Illic dann ja doch noch mal einen seiner Hits aus ...

Der Schlagerstar Bata Illic (“Michaela”, “Ich möcht‘ der Knopf an Deiner Bluse sein”) tut sich mit einer der führenden Oldiebands Deutschlands zusammen, um am 14. Mai in der Stadthalle Walsrode ein für beide Seiten ungewöhnliches Konzert zu spielen. Lady Sunshine & The Candy Kisses, die für ihre äußerst authentische Performance von Musik aus der Wirtschaftswunderzeit bekannt sind, erfüllen Bata Illic einen lang gehegten Wunsch, nämlich die Songs von Frank Sinatra, Nat King Cole und weiteren Interpreten des “Great American Songbook” zu singen.

Das könnte Sie auch interessieren:



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ