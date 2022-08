/lieder-bilder-und-geschichten_307_112183987-21-.html/ / 1

Es ist die Liebe zur Malerei und zur Musik, durch die er Inhalte im Rahmen der bildenden Kunst zusammenführt. Kleine Geschichten und Erläuterungen bringen Transparenz und Verständnis dazu. In seinem Konzert wird er einige seiner farbkräftigen und detailreichen Bilder vorstellen. Es werden unter anderem Songs von Cat Stevens, Bob Dylan, U2, Leonard Cohen, Donovan, Reinhard Mey und Element of Crime zu hören sein. Die Bilder sind zu sehen am 28. August, 3./4. September und 10./11. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Musik und Malerei stehen im Mittelpunkt der nächsten Sommerandacht am Sonntag, 4. September, zu der die Kirchengemeinde Eickeloh einlädt. Beginn ist um 17 Uhr in der Kreuzkirche (Walsroder Straße). Der Maler und Musiker Peter Pöllmann aus Hodenhagen sucht dabei die Herausforderung, Musik, Kunst und Kirche miteinander ins Gespräch zu bringen, neue Blickwinkel und Einsichten zu ermöglichen.

