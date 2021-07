13 Kandidaten für Bürgerliste

/lokales/13-kandidaten-fuer-buergerliste_10_112050116-21-.html/ / 1

Dabei sei eine Liste aus 13 Personen einstimmig verabschiedet worden. Um die neun Ratsmandate zu besetzen, hätte man sogar 14 Kandidaten ins Rennen schicken können. Bei der Sichtung der Namen fallen insbesondere drei Dinge auf: So steht keine Frau auf der Liste, das Altersspektrum reicht von 20 bis 83 Jahren, und der noch amtierende Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige tritt für die Bürgerliste auf Platz neun an. Der Zusammenschluss verweist auf einen bunten Mix, der von “Politikneulingen bis langjährig erfahrenen Kommunalpolitikern” reiche.

2016 war sie ein Novum: eine Bürgerliste Häuslingen. Mittlerweile hat sich der Zusammenschluss bewährt. So überrascht es nicht, dass die Bürgerliste am Schießstand in Groß Häuslingen nun ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September aufgestellt hat.



