13 Unwetter-Einsätze im Heidekreis

Anschließend blieb es für rund zwei Stunden ruhig, bevor die Ortsfeuerwehren Bomlitz und Walsrode einen abgebrochenen Ast aus einem Baum an der K 149 zwischen dem Vogelpark und dem Cordinger Kreisel sägen mussten. Weitere Bäume stürzten auf der K 149 im Gemeindefreien Bezirk Osterheide sowie in Langeloh bei Schneverdingen um. Um 18.45 Uhr erfolgte eine Alarmierung für die Feuerwehr der Gemeinde Neuenkirchen: Die Ehrenamtlichen wurden zu einem Verkehrsunfall auf die K 26 zwischen Ilhorn und Langeloh gerufen. Gegen 19 Uhr gab es erneut einen Einsatz in Munster, dort löste eine Brandmeldeanlage durch Wasserdampf aus. Um 19.08 Uhr musste die Ortsfeuerwehr Bomlitz nach Borg ausrücken, wo ein größerer Ast auf ein Nebengebäude eines Gehöfts zu stürzen drohte. Parallel dazu löste in Walsrode eine Brandmeldeanlage in der Schmersahlstraße aus, es handelte sich aber um einen Fehlalarm. Von Walsrode aus rückten die Einsatzkräfte mit der Drehleiter direkt nach Borg ab, um die Ortsfeuerwehr Bomlitz beim Sägen zu unterstützen.

Nur fünf Minuten später kam es zu einem Einsatz in Bad Fallingbostel, dort musste ein weiterer Baum von einem Weg geräumt werden. Um 14.25 Uhr heulte dann in Honerdingen die Sirene, da ein Baum auf den Gleisen gemeldet wurde. Kurz nach der Alarmierung kam die Information, dass die Deutsche Bahn sich selbst um die Beseitigung des Hindernisses kümmern werde. Wiederum zehn Minuten später rückte die Freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet Schneverdingen auf die K 24 zwischen Reimerdingen und Schülern aus, um ebenfalls einen wetterbedingten Einsatz abzuarbeiten.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Munster am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall hatte ausrücken müssen, blieb es einige Stunden lang ruhig. Gegen 14 Uhr kam dann der erste wetterbedingte Einsatz. Die Ortsfeuerwehr Soltau wurde zu einem umgestürzten Baum gerufen, der auf einer Straße lag. Dieser wurde dann aber durch den Bauhof, nicht durch die Ehrenamtlichen, beseitigt. Rund zehn Minuten später gab es eine Alarmierung in Rethem: Dort sollte auf der B 209 ebenfalls ein Baum liegen - der Fall erwies sich aber als ein Fehlalarm.

Die Telefone standen am Mittwochnachmittag bei den Freiwilligen Feuerwehren im Heidekreis nicht still. Aufgrund der Wetterlage - und insbesondere des heftigen Windes - gingen zahlreiche Anrufe ein.



