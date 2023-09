140 Aussteller geben Brancheneinblicke

“Wenn am Donnerstagmorgen die ersten Schulbusse auf den Parkplatz der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel einfahren, dann ist das schon ein tolles Gefühl. Dann geht es gleich los, dafür haben wir ein Jahr geplant, organisiert und geworben”, berichtet Anke von Fintel, Leiterin der Wirtschaftsförderung Heidekreis vor der “work+life”, die vom kommenden Donnerstag bis Sonnabend in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel stattfindet. 2016 startete erstmals die erste große Job- und Ausbildungsmesse für den Heidekreis, damals schon mit Rekordbeteiligung der Unternehmen.

Doch mittlerweile, sieben Jahre später, kann die “work+life” es mit den Job- und Ausbildungsmessen der Metropolen aufnehmen. 140 ausstellende Unternehmen, Institutionen, Bildungsträger, Innungen und Schulen geben Einblicke in unterschiedlichste Branchen und beantworten Fragen zu beruflichen Themen. Wer auf der Suche nach einem (dualen) Ausbildungsplatz, einem Stellenangebot, einem (dualen) Studienplatz, einem Praktikum oder einer Weiterbildungsmöglichkeit ist, der sollte an einem der drei Messetage vorbeischauen.

Die Heidmark-Halle wird vom 21. bis 23. September Treffpunkt für Menschen in allen Phasen ihres Berufslebens. Ein besonderes Highlight sind die Aktionen, die sich viele Aussteller und besonders die Innungen dafür überlegt haben. Dort darf sich in verschiedenste Sparten ausprobiert werden, und wer mag, kann sogar schon seine Bewerbungsmappe abgeben oder sich für einen Praktikumsplatz vormerken lassen. Doch die “work+life” richtet sich nicht nur an Schüler und Fachkräfte, sondern auch an Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern schauen möchten, welche beruflichen Möglichkeiten und Chancen der Landkreis für ihren Nachwuchs bereithält. Für einen gemeinsamen Besuch auf der Messe ist aus Erfahrung besonders der Sonnabend geeignet.

Auch die Ausstellenden schätzen diesen familiären Charakter der Messe und begrüßen den Messetag am Wochenende. Mit den Eltern werden noch einmal ganz andere Gespräche an den Ständen geführt, da entstehen manchmal schon erste Vermittlungen.

Der Messebereich ist wieder riesig. Neben der Halle und zwei großen Zelten sind weitere Aussteller auch im Außenbereich vertreten. Der Haupteingang befindet sich von der Hauptstraße kommend hinter der Halle. Dort befindet sich auch der Informationsstand, an dem es Lagepläne gibt, und der Stand der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, die Messeführungen auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Türkisch und Ukrainisch anbietet. Dafür können sich Interessierte vorab direkt auf dem Portal workandlife.hk anmelden.

Hinter der “work+life” steckt die Wirtschaftsförderung des Landkreises Heidekreis. Der Eintritt ist kostenfrei. Messezeiten sind am Donnerstag und Freitag jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr.