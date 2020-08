145. Ausstellung in der Bürgerhalle

Die mittlerweile 145. Ausstellungseröffnung in der Bürgerhalle des Walsroder Rathauses am vergangenen Mittwochnachmittag war auf verschiedene Arten etwas ganz Besonderes - vor allem, da sie nicht wie gewohnt in der Bürgerhalle, sondern im Ratssaal des Gebäudes stattfand.

Und auch für Christine Ahmetaj, zuständig für Sport und Kultur bei der Stadt Walsrode, war es eine besondere Ausstellungseröffnung. Seit Jahren ist sie für die Organisation der Ausstellungen zuständig und steht daher auch im engen Kontakt mit den Künstlern. Diese Aufgabe wird sie nun abgeben.

Surrealismus sei Kreativität in ihrer Höchstform

In den kommenden Wochen werden die Bilder der Schneverdinger Künstlerin Marion Willenberg in der Bürgerhalle zu sehen sein. Unter dem Titel “Die Welt ist surreal” zeigt die Künstlerin einzigartige Kunstwerke zwischen Klassik und Moderne. Geboren ist Marion Willenberg in Südoldenburg, seit fast 20 Jahren lebt sie nun in der Lüneburger Heide und ist immer wieder von der Landschaft fasziniert. Die Motive ihrer Arbeiten weisen auf ihre Interessen hin: Geschichte, Natur und der Mensch. Sie malt Portraits von sich und anderen, Pferde und Landschaften - alles in ihrem ganz eigenen Stil und immer wieder surreal. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. “Ich male viele Dinge, die nicht real sind”, erklärt die Künstlerin. “Genau das ist ziemlich schwer, ich mag diese Herausforderung”, sagt Marion Willenberg. Surrealismus, das sei für die Künstlerin aus Schneverdingen Kreativität in ihrer Höchstform. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Stadt Walsrode, Lange Straße 22, (Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) bis zum 18. September besucht werden. Der Eintritt ist frei. Ein Gästebuch liegt im Foyer aus.

Die Corona-Vorschriften sind zu beachten.