17-Jähriger überfallen

Am Bahnhof in Schneverdingen kam es am Dienstag, gegen 20.15 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl. Einem 17-Jährigen wurden von zwei Tätern ein Lautsprecher der Marke JBL im Wert von rund 200 Euro gestohlen. Als er den Lautsprecher zurückverlangte, schubste einer der beiden Täter den Jugendlichen weg, und sie stiegen in den Zug nach Hamburg ein. Die 16-jährigen Täter aus Hamburg konnten am Buchholzer Bahnhof festgenommen werden. Die Beamten fanden das Diebesgut, außerdem Hinweise auf Marihuana, mehrere Zigarettenschachteln und zwei Beutel Tabak, die nach bisherigem Ermittlungsstand aus einem Diebstahl in einem Supermarkt in Schneverdingen stammten.