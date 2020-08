/lokales/19-junge-menschen-feiern-examinierung_10_111921036-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums, stellte Dankbarkeit und Veränderung in den Fokus seiner Rede. Er sagte: “Sie haben es geschafft und Sie dürfen stolz sein auf Ihre Leistung und sich feiern lassen.” Im Leben gebe es aber immer auch wieder Veränderungen. Wie aber umgehen mit Veränderungen? Das beste Mittel dafür sei zu lernen. “Kein Leben ohne lebenslanges Lernen, gerade in der Medizin”, sagte Rogge.

Eine besondere Klasse in einer besonderen Zeit mit einer besonderen Abschlussfeier: Zum ersten Mal wurde ein Jahrgang in der Stadtkirche Walsrode verabschiedet. “Sich um kranke Menschen zu kümmern, das verdient Anerkennung,” sagte Thorben Bernhard. Der Pastor der Stadtkirche in Walsrode führte in seiner Predigt außerdem an, dass der Beruf auch ein Privileg ist. Auch Pflegedirektorin Meike Heins gab den Absolventen einige gute Wünsche mit auf den Weg: Beitragen zu können, den Zustand ihrer Patienten zu verbessern, Erfahrungen zu sammeln und sich kontinuierlich zu verbessern, damit aus dem Tun eine Kunst wird. Und den Mut, ihre Ziele zu erreichen.

Es war eine ganz besondere Abschlussfeier für eine, wie Schulleiterin Ulrike Kempe vom Bildungszentrum für Pflege (BiP) des Heidekreis-Klinikums sagte, “außergewöhnliche Klasse in einer außergewöhnlichen Zeit.” Während einer Pandemie und der Hitzewelle erreichten nämlich viele junge Menschen einen Abschluss mit außergewöhnlich guten Noten: 14 Mal wurde die Note 1 vergeben. Und auch Klassenlehrerin Beate Geutjes lobte ihre 19 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9/17: “Sie sind teamfähig, empathisch, mit guten Umgangsformen und einem guten Fachwissen. Ich bin stolz auf Sie.” Ein großes Kompliment kam von den Examinierten auch an ihre Klassenlehrerin, Schulleitung und das gesamte Schulteam und alle unterstützenden Pflegenden und Ärzte zurück.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ