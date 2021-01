24-Jährige verliert Kontrolle über Pkw

/lokales/24-jaehrige-verliert-kontrolle-ueber-pkw_10_111982458-21-.html/ / 1

Ebenfalls zum Einsatz der Polizei kam es am Dienstag in Wenzingen. Dort kontrollierten Beamte einen 16-Jährigen, der mit seinem Mofa die Wenzinger Straße mit 65 Stundenkilometern befuhr. Das Mofa war lediglich für eine Geschwindigkeit von Tempo 25 ausgelegt, umgerüstet und der Jugendliche nur im Besitz einer Prüfbescheinigung. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren ein.

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Nienburg wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 18.25 Uhr, leicht verletzt. Sie überholte auf der B 209 in Schneeheide trotz Schnee und eisbedeckter Fahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend zweimal.



