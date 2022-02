26-JÃ¤hriger stirbt bei Unfall in Dorfmark

13. Februar 2022 - 15:37 UHR - VON REDAKTION

Bei einem Verkehrsunfall in Dorfmark am frühen Sonntagmorgen, 13. Februar, ist der 26 Jahre alte Beifahrer eines Pkw aus Munster ums Leben gekommen. Kurz vor 3 Uhr befuhr laut Polizeiangaben der ebenfalls 26-jährige Fahrer die Westendorfer Straße mit seinem Wagen in Richtung Bad Fallingbostel. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der Munsteraner den Bürgersteig, prallte mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs gegen einen Baum und durchbrach ein Metalltor mit Zaunanteil. Das Fahrzeug touchierte schließlich eine Scheune und blieb auf dem angrenzenden Grundstück auf dem Dach liegen. Der 26-jährige Beifahrer des Pkw wurde aus dem Pkw herausgeschleudert und tödlich verletzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer selbst verletzte sich schwer. Am Pkw entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind wahrscheinlich überhöhte Geschwindigkeit sowie Alkoholkonsum beim Fahrer des Pkw Ursache für den Unfall. Die Ermittlungen dauern an.