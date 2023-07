336 potenzielle Lebensretter

Mit so viel Hilfsbereitschaft hätte Miriam Huth definitiv nicht gerechnet. Sie steht etwas abseits der Szenerie und beobachtet aufmerksam, wie immer mehr Menschen einen Zwischenstopp am Stand vor der Heide-Apotheke einlegen. Sie alle möchten den 31-jährigen Vahe Nerkararyan bei der Suche nach seinem genetischen Zwilling unterstützen. Vor knapp zwei Monaten erhielt der junge Mann die Diagnose “akute lymphatische Leukämie”, nun benötigt er dringend eine Stammzellspende. Für seine Partnerin Miriam Huth, Freunde und Familienmitglieder stand sofort fest: Sie möchten nicht tatenlos abwarten, bis ein geeigneter Spender für den Buchholzer gefunden wird. Und so organisierten sie kurzerhand eine Typisierungsaktion im Rahmen der “Langen Nacht” in Schwarmstedt, um die Suche aktiv voranzutreiben. Und das nicht nur für Vahe Nerkararyan, sondern auch für alle anderen Erkrankten, die aktuell auf eine Stammzellspende warten.

Unterstützung und Zuspruch

Wie wichtig es ist, sich typisieren zu lassen, das weiß Miriam Huth nicht erst, seit ihr Partner auf einen genetischen Zwilling hofft. Seit Jahren ist sie selbst im Register für Knochenmark- und Stammzellspender vermerkt, und auch Vahe Nerkararyan hat sich lange vor seiner eigenen Erkrankung registrieren lassen. Dass sie einmal selbst auf eine Stammzellspende angewiesen sein würden, sei noch vor einigen Wochen ein unvorstellbares Szenario für das Paar gewesen. Doch manchmal ist das Schicksal unberechenbar. “Es ist ein komisches Gefühl, plötzlich in dieser Situation zu sein”, sagt Miriam Huth. Die Hoffnung geben sie und Vahe Nerkararyan aber nicht auf. Und das liegt vor allem an der Unterstützung und an dem Zuspruch, den das Paar in den vergangenen Tagen vor allem via Social Media erfahren hat. “Diese Hilfe jetzt auch im realen Leben zu spüren, das rührt uns sehr.”

Dass eine Typisierung kurz und schmerzlos abläuft, das können an diesem Freitag alle Unterstützer und Unterstützerinnen bestätigen. Schon eine Stunde vor dem Beginn der Aktion möchten sich die Ersten typisieren lassen. Mit insgesamt drei kleinen Stäbchen entnehmen sie ihre Speichelproben. Wer Hilfe braucht, der kann sich an das Organisationsteam wenden oder sich am Stand des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) informieren. Exakt 336 Speichelproben kommen bei der Aktion zusammen - 336 potenzielle Lebensretter für Vahe Nerkararyan. Ob durch die Aktion tatsächlich der genetische Zwilling des 31-Jährigen gefunden wird, das zeigt die Gewebeanalyse im Labor. In drei bis vier Wochen bekommen Vahe Nerkararyan und Miriam Huth die Ergebnisse übermittelt.

Auch am Tag nach der Typisierung kann Miriam Huth noch nicht wirklich realisieren, wie groß der Rückhalt vor Ort tatsächlich ist. Unzählige Menschen hätten nicht nur ihre Speichelproben abgegeben, sondern auch noch mutmachende Worte an die junge Frau und das gesamte Team gerichtet. Auch Vahe Nerkararyan, der die Aktion vom Krankenhaus in Rotenburg aus verfolgt hat, sei sprachlos gewesen. “Ihm gibt das alles ganz viel Kraft und neue Hoffnung”, versichert seine Partnerin.

Typisierung noch immer möglich

Wer Vahe Nerkararyan helfen möchte, der kann sich auch nach der Aktion in Schwarmstedt noch typisieren lassen. Bei Claudia´s Haarzeit in Buchholz, bei der Fahrschule Flegel in Schwarmstedt sowie in der Heide-Apotheke liegen Testsets zur Typisierung aus. Außerdem können die Sets auch online über das NKR oder die DKMS bestellt werden.

Auch eine finanzielle Unterstützung für die Organisation von Typisierungsaktionen und der Analyse der Wangenabstriche ist möglich. Spendenkonto IBAN: DE20 2515 2375 0045 4894 16, Kreditinstitut: KSK Walsrode, NOLADE21WAL, Inhaber und Verwalter: Philip Bork. Kontakt zur Unterstützergruppe: vahe.braucht.hilfe@web.de.