36-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Schwere Kopfverletzungen hat ein 36-jähriger Fahrradfahrer erlitten, der am frühen Dienstagmorgen an der Bundesstraße 209 in Höhe der Autobahnzufahrt Walsrode West von einem Auto erfasst worden war. Nach Angaben der Polizei befuhr der Zweiradfahrer gegen 5.50 Uhr den Radweg an der Bundesstraße und wollte die Zufahrt zur Autobahn 27 überqueren. Dabei übersah ihn der 53-jährige Fahrer eines Mercedes, der aus Richtung Schneeheide kommend auf den Autobahnzubringer abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz erlitt der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, unter anderem schwere Kopfverletzungen, laut Polizei könnten diese lebensgefährlich sein. Der 36-Jährige wurde zunächst ins Walsroder Heidekreis-Klinikum transportiert, anschließend erfolgte die Verlegung per Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover. Der Autofahrer blieb unverletzt.