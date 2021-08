78-Jähriger vor weiterem Betrug gerettet

Polizeibeamte kontrollierten am vergangenen Montag, 2. August, gegen 11.35 Uhr einen Kleintransporter an der Dorfstraße in Schwarmstedt. In dem Fahrzeug saßen neben drei Männern in Arbeitskleidung auch ein 78-Jähriger. Im Rahmen der Kontrolle kamen in einem Gespräch mit dem 78-jährigen Mann Dachdeckerarbeiten zur Sprache, wobei dieser äußerte, bereits eine Zahlung von 10.000 Euro per Überweisung an die Arbeiter geleistet zu haben. Nunmehr sei man auf dem Weg zu seiner Bank, um diesen angeblich nicht erhaltenen Betrag nochmals zu überweisen.

Den Beamten kam dieses Vorhaben verdächtig vor und sie überprüften die Männer genauer. Diese waren bereits wegen Betrugsdelikten in Erscheinung getreten. Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Geschädigten wurde unterbunden, und der Senior wurde nach Hause gebracht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Geschäfte an der Haustür abzuschließen. Häufig werden zunächst günstige Angebote von den Anbietern unterbreitet, wobei am Ende, der meist unfachmännisch ausgeführten Tätigkeiten, Summen von mehreren tausend Euro verlangt werden.