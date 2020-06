A 7: Arbeiten zwischen Bispingen und Soltau-Ost gehen weiter

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Bispingen erfolgt am Sonntag, 28. Juni, die Überleitung des Verkehrs von der Richtungsfahrbahn Hamburg auf die Richtungsfahrbahn Hannover.

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Soltau-Ost und Bispingen erfolgt am Sonntag, 28. Juni, die Überleitung des Verkehrs von der Richtungsfahrbahn Hamburg auf die Richtungsfahrbahn Hannover. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Während der Umlegung kommt es für Verkehrsteilnehmer am Sonntag von etwa 6 bis circa 12 Uhr zu Einschränkungen. Zeitweise werden in beiden Fahrtrichtungen einzelne Fahrstreifen gesperrt.

Verkehrsteilnehmern stehen anschließend bis Ende Oktober in Fahrtrichtung Hamburg und Hannover jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Allerdings wird der gesamte Verkehr in dieser Zeit auf der Richtungsfahrbahn Hannover geführt.

Auffahrt Bispingen Richtung Hannover bis Bauende gesperrt

Die Auffahrt der Anschlussstelle Bispingen in Fahrtrichtung Hannover bleibt bis zum Bauende gesperrt. Die Abfahrt der Fahrtrichtung Hannover sowie die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Hamburg können bis auf Weiteres weiter genutzt werden. Für die Sperrung der Auffahrt der Anschlussstelle Bispingen in Fahrtrichtung Hannover wird der auffahrende Verkehr über die U 16 bis zur Anschlussstelle Schneverdingen umgeleitet.

Die Landesstraßenbaubehörde teilt mit, dass es während der Erneuerungsarbeiten im Bereich der Anschlussstellen zudem notwendig sein werde, die Anschlussstellen Bispingen und Schneverdingen für jeweils rund zwei Wochen zu sperren, wobei die Sperrungen nicht zeitgleich erfolgen werden. Die genauen Zeiten, ebenso wie weitere Informationen zu den nächsten Bauphasen, werden in gesonderten Presseinformationen rechtzeitig mitgeteilt.

Die gesamten Bauarbeiten der Erneuerung der Fahrtrichtung Hamburg dauern voraussichtlich bis Ende November 2020 an. Die Baukosten der Gesamtbaumaßnahme belaufen sich auf rund 15 Millionen Euro. Für das kommende Jahr ist die Erneuerung der Fahrtrichtung Hannover vorgesehen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.