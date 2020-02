Abschied von Angelika Haider

Mitten im Schuljahr verlässt Angelika Haider mit Erreichen ihres Pensionsalters die KGS Schwarmstedt. Haider, die ihren Beruf, die Schüler und insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen geliebt hat, geht nicht nur mit einem lachenden Auge, sondern auch mit ein bisschen Wehmut. Schulleiter Tjark Ommen verabschiedete Angelika Haider, die auch Gleichstellungsbeauftragte an der Friedrich-Wilhelm-Röpke-Schule war, mit berührenden Worten.

Ommen berichtete, dass die scheidende Lehrkraft am Fuß des Westerwaldes in dem kleinen Ort Sinn geboren wurde und in Wetzlar zur Schule ging. Nach dem Abitur studierte sie in Mainz Germanistik und Romanistik. Nach einer Phase, in der sie sich um ihre Kinder kümmerte und als Dozentin für Deutsch und Französisch an der Volkshochschule arbeitete, zog sie nach Hameln und arbeite dort als Gymnasiallehrkraft an verschiedenen Schulen, ehe sie 2004 an die KGS Schwarmstedt kam. Nach dem Einstellungsgespräch notierte der damalige Gesamtschuldirektor Udo Möller in der Personalakte: “Frau Haider hinterließ einen hervorragenden Gesamteindruck. Dieser gründet vor allem auf ihrer Einstellung dem Unterricht gegenüber. Sie begreift den Einsatz in den verschiedenen Schulzweigen als Bereicherung und Herausforderung ihrer beruflichen Tätigkeit zugleich”.

Bis heute sei Angelika Haider eine Lehrerin, vor der er großen Respekt hätte, so Ommen. Ihre sehr freundliche, zugewandte und liebevolle Art mit Schülerinnen und Schülern umzugehen und gleichzeitig die Richtung klar vorzugeben und damit Orientierung zu bieten, seien vorbildlich gewesen. Auch in Gesprächen mit der Personalvertretung bewies Haider Einfühlungsvermögen, behielt die Ruhe und fand stets die richtigen Worte. Ommen schloss mit den Worten: “Danke für alles. Sie werden uns, unserer Schule, unseren Schülern und mir ganz persönlich sehr fehlen.”

Tränen und viele lobende Worte gab es auch von den Kollegen. Martina Klingenberg, Fachleiterin Französisch, lobte Angelika Haider für ihre Kollegialität und für die Freude, die sie selbst in schwierigen Situationen ausstrahlte. Sie überreichte ihr im Namen aller einen Präsentkorb, der ihr die Zeit des Abschieds erleichtern soll. Kathrin Remmers bedankte sich im Namen der Deutschlehrkräfte für die Arbeit in diesem Fach, und Karla Schulz erinnerte daran, dass Angelika Haider neben ihrem Einsatz in ihren studierten Fächern auch im Fach Textiles Gestalten kreativ war.

Nach einem gemeinsamen französischen Lied, versprach Angelika Haider, immer einmal wieder in der Schule vorbeizuschauen. Ein Gang durch ein Spalier aus Schülern, die ihr applaudierten, hat den Abschied dann doch schwer gemacht.