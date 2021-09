Actionpainting in der StadtbÃ¼cherei Walsrode

In der Stadtbücherei Walsrode ging es - buchstäblich - bunt zu. Denn beim “Actionpainting” konnten sich elf Kinder mal so richtig kreativ ausleben. Mit Bällen, Schwämmen, Wasserpistolen und vielen anderen Materialien - darunter sogar eine Klobürste - haben die Kinder mit literweise Farbe ihre eigenen Bilder entstehen lassen. Diese können jetzt in einer kleinen Ausstellung bis zum 20. Oktober in der Bücherei bewundert werden. Dort hängen nicht nur die Kunstwerke aus, sondern auch Fotos der Kinder, wie sie sich der sogenannten “gettychallenge” stellen. Die Challenge wurde während des Lockdowns im vergangenen Jahr in den sozialen Netzwerken populär - dabei werden Werke bekannter Künstler mit daheim vorhandenen Materialien nachgestellt. Die Kinder in der Bücherei wurden dabei zum Beispiel zu Munchs “Schrei” oder zu Vermeers “Mädchen mit dem Perlenohrring”.