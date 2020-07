Ämterübergabe bei Inner Wheel

/lokales/aemteruebergabe-bei-inner-wheel_10_111899570-21-.html/ / 1

Auch in diesem Jahr sollen natürlich wieder der beliebte Adventskalender aufgelegt werden und im Februar 2021 die Kinomatinee unter Einhaltung der dann im Hinblick auf Corona geltenden Regelungen stattfinden. Präsidentin Heike Deckmann ist zuversichtlich, dass sich das in Zusammenarbeit mit dem Capitol-Theater Walsrode wird umsetzen lassen und die Besucher erneut ein tolles Kinoereignis erwartet.

Das Präsidentschaftsjahr 2019/2020 hatte für den Club und seine Präsidentin großartig begonnen, waren doch die alljährlich erscheinenden Adventskalender - wie schon in allen Jahren zuvor vom bekannten Künstler Eberhard Hückstädts gestaltet - so gefragt, dass sie schnell vergriffen waren. Die im Februar nachfolgende Kinomatinee, die der IWC Soltau-Walsrode nun schon zum dritten Mal in Kooperation mit dem Capitol Theater Walsrode durchführte, avancierte erneut zu einer absolut gelungenen und ausverkauften Veranstaltung. Damit konnten die Damen des Serviceclubs wieder viele regionale Projekte zugunsten von Frauen und Kindern mit nennenswerten Spenden unterstützen.

Ende Juni fand die “mit Abstand” wohl entspannteste Ämterübergabe beim Inner Wheel Club (IWC) Soltau-Walsrode seit Langem statt, denn Corona bedingt trafen sich die Damen des Serviceclubs nur virtuell in einem Onlinemeeting. Es ging unter anderem um die Ämterübergabe, die unter Einhaltung des notwendigen Abstands im Garten der bisherigen Präsidentin Andrea Kruse vorgenommen wurde.



