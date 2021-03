AfD wählt Direktkandidaten

/lokales/afd-waehlt-direktkandidaten_10_111996188-21-.html/ / 1

Für alle interessierten Bürger ist Volker Körlin erreichbar per E-Mail an Direktkandidat@afd-heidekreis.de.

Für ihn sei das politisch aufgeworfene Bauverbot von Einfamilienwohnhäusern “völlig falsch und realitätsfern”. Die Umweltpolitik müsse auch für den Menschen da sein und sollte die Lebensbedürfnisse nicht außer Acht lassen, so Körlin. Dabei nimmt er Bezug auf die FFH-Gebietsschutzausweisungen im Heidekreis. Bei allen Ansprüchen und Forderungen an die Landwirte müssten diese stets mitgenommen werden sowie für ihre Mehrleistungen und Ertragsminderungen vollumfänglich entschädigt werden.

Für die AfD ist er in den Ortsrat Großburgwedel und in den Stadtrat der Stadt Burgwedel gewählt worden. Er ist Vorsitzender des Landesfachausschusses Wirtschaft, Transport und Infrastruktur im AfD-Landesverband Niedersachsen, bei dem der Fokus auf der Unterstützung kleiner und mittelständischer Betriebe liegt. Im Heidekreis habe er viele private Bezugspunkte.

Körlin wurde 1960 in Braunschweig geboren und wohnt seit 1997 in Großburgwedel. Nach mehreren Jahren in einem großen deutschen Versicherungskonzern ist er seit Mitte 2015 als selbstständiger unabhängiger Versicherungsmakler in einem eigenen Büro mit mehreren Mitarbeitern tätig. Seine Ausdauer habe er schon sportlich bei vielen Laufwettbewerben auf Halbmarathondistanz bewiesen.

Die AfD veranstaltete am Wochenende ihre Aufstellungsversammlung für die Direktkandidatur zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 35 - Rotenburg I und Heidekreis. Mitglieder aus beiden Kreisverbänden trafen sich in Bad Fallingbostel. Die Kreisvorsitzende aus Rotenburg, Marie-Therese Kaiser, und der Kreisvorsitzende aus dem Heidekreis, Carsten Vogel, eröffneten die Sitzung. Einstimmig zum Direktkandidaten wurde Volker Körlin gewählt.



