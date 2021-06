Ampel bleibt nachts an

Sie ist aufgebaut, aber noch nicht in Betrieb: die Ampel an der Autobahnabfahrt in Schneeheide. Vor rund einer Woche berichtete die WZ bereits über die Neuerung. Nun kann die Stadt Walsrode auch genauere Infos zur Funktionsweise der Lichtsignalanlage geben. Die Ampel soll ab der Inbetriebnahme zunächst Tag und Nacht in Betrieb sein. Sollte eine Nachtabschaltung gefordert, gewünscht oder notwendig werden, ist dies, bei sachgerechter Begründung, möglich und würde bedeuten, dass die Ampeln an der B 209 ausgeschaltet wären und die Ampeln an der Autobahnabfahrt gelb blinken.

Die Ampeln “kommunizieren” miteinander durch entsprechend verlegte Kontaktschleifen in der Asphaltdecke. Durch die aktuell programmierte Ampelschaltung werde zunächst der zwingend abzuleitende Autobahnverkehr freigeschaltet, heißt es vonseiten der Stadt. Die Räumung der Abfahrt habe oberste Priorität. Da in der Regel Autos und Lkw so die Abfahrt schnell verlassen, sollte im Normalfall kein Rückstau in den Schneeheider Kreisel erfolgen.

Die Radfahrerampel schaltet nur auf “Grün”, wenn jemand auf den Knopf drückt. Radfahrer und Fußgänger können dann die komplette Fahrbahn ohne Zwischenstopp überqueren.

Die Stadt Walsrode wolle sich die Schaltung einen gewissen Zeitraum mit der jetzigen Programmierung anschauen. Sollte etwas zeitlich nicht passen, könne jederzeit nachjustiert werden.