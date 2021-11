Anbau für Vorbrücker Schüler ist nun fertig

WALSRODE - 19. November 2021 - 19:30 UHR - VON JENS REINBOLD

Am Ende fehlte nur noch die 30T. Diese Brandschutztür kam nach langem Hin und Her erst am vergangenen Mittwoch in Walsrode an, am Donnerstag schließlich folgte die Bauabnahme - nun kann der Anbau der Grundschule Vorbrück mit Leben gefüllt werden;