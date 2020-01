Angestellter kann Ladendieb aufhalten

Am Freitagnachmittag beobachtete ein Angestellter eines Geschäfts in der Bad Fallingbosteler Vogteistraße, wie sich ein Kunde eine E-Zigarette mit Zubehör in die Tasche steckte, während ein anderer Kunde versuchte, den Mitarbeiter in ein Gespräch zu verwickeln. Der Angestellte konnte den Diebstahl verhindern und den Täter festhalten. Bei dessen Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der 29-Jährige weitere Gegenstände bei sich trug - die Beute aus einem Diebstahl in einem Geschäft in der Langen Straße in Walsrode. Auch dort waren die Täter zu zweit aufgetreten, konnten jedoch flüchten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.