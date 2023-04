Anmelden fÃ¼r den Sommer-Biathlon in Walsrode

Bei diesem besonderen Event kann jeder mitmachen, die Teilnahme an der Walsroder Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft in ist kostenlos. Walsrodes Unternehmen, Vereine, Institutionen, Schulteams (Mindestalter: zwölf Jahre), Familien, Freunde, die mit einer vierköpfigen Gruppe von 12 bis 18 Uhr am 2. Juli teilnehmen möchten, sind zum Mitmachen eingeladen.

Die vier Teilnehmer werden durch einen Teamcaptain gemeinsam angemeldet. Neben den Teilnehmerdaten (Name, Vorname, Jahrgang) sollen auch der Staffelname und eine E-Mailadresse angeben werden.

Zudem stellt sich die Frage: Welches Team wird Nachfolger der Kämper Shooters und des in 2021 überragenden “B-Teams” ? Jeder Teilnehmer läuft 400 Meter (Wettkämpferinnen 300 Meter) im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer, gefolgt von fünf Schüssen Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss werden noch 15 Sekunden “Zeitstrafe abgebrummt”, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die schnellsten drei Teams stehen im Anschluss im Finale um den Stadtmeistertitel.

Es warten tolle Preise auf die besten Teams. Jeder Teilnehmer wird mit seinem Ergebnis auch in der Einzelrangliste gewertet. Jeder und jede kann ohne Vorkenntnisse teilnehmen.

Jede Etappe ermittelt ihren Etappensieger, der als Finalist in der weltweit einzigartigen Biathlon-Skihalle im Weltcuport Oberhof im Februar 2024 gegen die Sieger aller Etappenstädte um den Toursieg kämpft. Den Etappensieger erwartet ein einzigartiger Preis, denn sie oder er wird von Olympiasieger Michael Rösch im Skilanglauf und am Kleinkalibergewehr trainiert und erlebt in der weltweit einzigartigen Oberhofer Biathlon-Skihalle die Sportart aus der Perspektive der Biathlonprofis. Ein gemütlicher Partyabend in der Rodebachmühle und das Finale der Etappensieger runden das Biathlon-Wochenende als Gewinn für den Etappensieger ab.

Anmeldungen nimmt das Stadtmarketing Walsrode entgegen. Die Anmeldung ist bis 23. Juni online unter: https://www.biathlon-tour.de/biathlon-tour-2018/mitmachen/mitmachen-bei-der-staffelchallenge/ oder bei Kristina Burbach, Stadtmarketing Walsrode, unter 0157/87859505 oder per Mail an kommunikation@stadtmarketing-walsrode.info möglich.