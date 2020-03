Anmelden, um schnell bei der Ernte zu helfen

Wir brauchen Euch - schnell - denn auf den Feldern unserer Landwirte beginnt die Spargelernte und auch weitere Gemüsesorten müssen in den nächsten Tagen vom Feld.” Mit diesem eindringlichen Appell richtet sich der Bundesverband der Maschinenringe an die Öffentlichkeit. Seit Jahren kommen osteuropäische Erntehelfer nach Deutschland und leisten einen unverzichtbaren Beitrag beim Spargelstechen, Erdbeerpflücken, bei der Gemüseernte oder bei der Anpflanzung neuer Kulturen. Wegen der Corona-Krise ist das derzeit nicht möglich.

Bedürfnis und Bedarf zusammenzuführen

Gemeinsam wäre es möglich, eine Situation zum Wohl aller zu schaffen, Bedürfnis und Bedarf zusammenzuführen. Der Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide möchte bei dieser Aufgabe helfen und die Verbindung zwischen Stadt und Land sowie zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern mit einer neuen Gemeinsamkeit stärken. “Bitte sprechen Sie die Landwirte in Ihrer Bekanntschaft an und fragen Sie nach, wo Arbeit liegen bleibt und wie man gemeinsam die Lage meistern kann”, appelliert Landvolk-Geschäftsführer Klaus Grünhagen an alle, die gegenwärtig neue Wege aus der Krise suchen. Wer keine unmittelbare Verbindung zur Landwirtschaft hat, sollte sich in der Landvolk-Geschäftsstelle in Bad Fallingbostel per E-Mail an infofb@lv-lueneburger-heide.de oder unter (05162) 9030 melden.

Die Behörden haben auf die Situation bereits reagiert und Hinzuverdienstgrenzen neu gestaltet. Zudem gibt es die Vermittlungs-Plattform www.daslandhilft.de, in der Landwirte und Helfer zusammengeführt werden. Auch der Deutsche Bauernverband und die Landwirtschaftliche Rentenbank haben eine Plattform unter www.saisonarbeit-in-deutschland.de eingerichtet.