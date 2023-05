Anmelden zum DÃ¼shorner Tauziehen

Zum dritten Mal lädt das Schützencorps Düshorn wieder ein zum “Düshorner Tauziehen”. Am Sonnabend, 13. Mai, um 11 Uhr geht es los auf dem Schützenplatz unter den Eichen, Hesternworth 7. Nachdem sich im Vorjahr mehr als 100 Frauen und Männer gemessen hatten, um die stärksten Teams zu ermitteln, konnte das Organisationsteam gar nicht anders und ging direkt in die neue Planung für ein Tauziehen 2023. “Unfassbar, wie gut es angenommen worden ist. Wir sind selbst überrascht, wie viele Teams und vor allem Besucher bei uns in Düshorn waren und die Teams angefeuert haben”, sagt der erste Vorsitzende, Jannis Schulze.

Die Siegerteams aus dem Vorjahr wollen ihre Titel verteidigen und schrauben aktuell an ihrer Kondition und Taktik. “Da ist sicher wieder das eine oder andere Team schon voll im Training”, vermutet Florian Hellmann. Er will erneut die Arena anheizen und alles vor Ort kommentieren. Auch sind es die verrückten Teamnamen oder der teamübergreifende Zusammenhalt, die die Veranstaltung zu dem gemacht haben, was sie ist. Fairness wird großgeschrieben und damit das auch so bleibt, gehören neben den Schiedsrichtern auch Wettkampfregeln dazu. Es werden wieder die stärksten Teams bei den Frauen und Männern ermittelt. Ein Team besteht aus fünf Personen und einer Ersatzfrau beziehungsweise einem -mann. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Es wird zunächst in einer Gruppenphase gezogen, im Anschluss folgt eine Finalrunde im K.-o.-System.

Neben dem Tauziehen wird es weitere Highlights f geben. Für Kinder gibt es Hüpfburgen, Kinderschminken und einen Extraplatz, um sich am Tauziehen auszuprobieren. Und auch die allseits beliebt Strohburg wird wieder gebaut. Diese wird dann gegen 17 Uhr zum Siegertreppchen für die Gewinner im Tauziehen umfunktioniert. Zudem haben die Kinder zum Abschluss die Möglichkeit, ihren Eltern zu zeigen, wie stark sie sind. Es wird wieder ein schweres Gerät aufgefahren. Im Vorjahr zogen die Kinder einen 14-Tonnen-Radlader an den staunenden Eltern vorbei. Mannschaftsanmeldungen sind bis 7. Mai bei Jannis Schulze unter 0174/ 2604532 möglich.