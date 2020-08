Anruf “falscher” Polizisten

“Falsche” Polizeibeamte versuchten am Mittwoch, insbesondere in den Abendstunden am Telefon eine Vielzahl überwiegend älterer Menschen nach ihren Vermögensverhältnissen auszuhorchen. Dabei gab der Anrufer vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und man im Rahmen der Ermittlungen ein Notizbuch gefunden habe, in der auch der Name des Angerufenen verzeichnet gewesen sei. Die betrügerische Absicht ist von den Angerufenen erkannt und das Gespräch beendet worden.