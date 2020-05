Arbeitslosenquote im Heidekreis steigt auf 6,1 Prozent

/lokales/arbeitslosenquote-im-heidekreis-steigt-auf-61-prozent_10_111875670-21-.html/ / 1

“Die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt aus, denn die Corona-Krise hat alles abrupt verändert”, bilanziert Sven Rodewald, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Celle die Entwicklungen im April. “Die Erwerbslosigkeit steigt an, und die Personalnachfrage bricht trotz erweiterter Bezugsmöglichkeiten von Kurzarbeitergeld und Sonderregelungen in der Grundsicherung für Solo-Selbstständige ein”. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, rüsteten sich einige Branchen allerdings auch für die Rekrutierung zusätzlicher Beschäftigter: die Landwirtschaft, die Lebensmittellogistik und der Lebensmittelhandel sowie die Pflege und das Gesundheitswesen. Die individuellen Chancen auf einen sicheren Job könnten durch Quereinstieg gesichert werden, so Rodewald. Gute Chancen hätten derzeit auch jugendliche Ausbildungssuchende, denn viele Betriebe wüssten, dass sie für die eigene Zukunft ausbilden müssen.



