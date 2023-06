/lokales/auf-einen-kaffee-mit-der-polizei_10_112232551-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Polizeihauptkommissar Frank Rohleder ist der Verkehrssicherheitsberater der Inspektion. Sein Spezialgebiet umfasst alle Themen, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben. Im Ausblick auf den alljährlichen bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit bietet Rohleder die Möglichkeit, eine VR-Brille auszuprobieren, um verschiedene Verkehrssituationen virtuell zu erleben. Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz ist die Beauftragte für Kriminalprävention und Einstellungsberaterin. Ihr Spezialgebiet umfasst all das, was es an aktuellen Themen auf dem Sektor Straftaten so gibt - vom “Enkeltrick” bis zur Beratung zur Sicherung von Häusern. Außerdem kann sie alle Fragen zum Thema “Was muss ich tun, um zur Polizei zu kommen?” beantworten.

Wer schon immer mal einen Kaffee mit der Polizei trinken wollte, um dabei locker ins Gespräch zu kommen, ist dazu in der kommenden Woche eingeladen. Zwei Mitglieder des Präventionsteams der Polizei im Heidekreis suchen die Bürgernähe und stehen an fünf Tagen, jeweils vormittags für Themen aller Art zur Verfügung.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ