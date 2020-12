Auffahrunfall und Wohnungsbrand

21. Dezember 2020 - 05:00 UHR - VON JENS REINBOLD

Angebrannte Eier in Bad Fallingbostel, eine Unaufmerksamkeit in Uetzingen: Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Fallingbostel, Honerdingen und Bomlitz mussten am vergangenen Wochenende zu Einsätzen ausrücken.

Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr wurden am vergangenen Wochenende zweimal zu Hilfe gerufen. Zunächst war es am Freitag gegen kurz nach 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Walsroder Straße in Uetzingen gekommen. Dabei stieß der Fahrer eines VW-Transportes mit einem vor ihm fahrenden Omnibus zusammen. Verletzt wurde niemand, aber größere Mengen Motoröl und weitere Betriebsflüssigkeiten liefen auf die Straße.

Neben der Polizei zur Unfallaufnahme war auch die Freiwillige Feuerwehr Bomlitz zügig vor Ort. Damit weitere Fahrzeuge die Straßenverschmutzungen nicht weitertragen, musste die Ortsdurchfahrt durch Uetzingen komplett gesperrt werden; anschließend erfolgte die Reinigung durch eine Fachfirma.

Angebrannte Eier auf dem Herd

Einen Tag später, am Sonnabend gegen 16.30 Uhr, hörten Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Am Wiethop” in Bad Fallingbostel das laute Piepen eines Rauchwarnmelders und vernahmen Brandgeruch. Die Ortsfeuerwehren Bad Fallingbostel und Honerdingen stellten bei der Ankunft an der Einsatzstelle eine stark verqualmte Wohnung fest, in der sich noch die Bewohnerin befand. Diese wurde vom Angriffstrupp aus dem Gebäude gerettet und an das DRK zur Untersuchung übergeben. Als Ursache für den Rauch konnten angebrannte Eier auf dem eingeschalteten Herd ausgemacht werden, somit kein Feuer. Das Haus wurde von der Feuerwehr belüftet.