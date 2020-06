/lokales/aufsichtsrat-empfiehlt-f4_10_111891661-21-.html/ / 1

Die hochkomplexen Analyseverfahren hätten ergeben, dass der Suchbereich F4 für die meisten Menschen am schnellsten erreichbar sei und das höchste Fallpotenzial aufweise, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis zu 185.000 Einwohner aus dem Heidekreis und den umliegenden Kreisen könnten den Standort innerhalb der vorgegebenen Richtzeit für die wohnortnahe Grund- und Regelversorgung (maximal 30 Minuten) erreichen. Auch hinsichtlich der Notfallversorgung weise F4 die beste Erreichbarkeit auf. Die Besonderheit des Suchbereichs F4, dass dieser autobahnnah liegt und über zwei Zufahrten zu erreichen ist, über eine Bundes- und eine Kreisstraße, lasse diesen vergleichsweise deutlich hervortreten.

Hinsichtlich der Frage, an welcher Stelle im Heidekreis das neue Gesamtklinikum entstehen soll, konnte in der Aufsichtsratssitzung des Heidekreis-Klinikums am Donnerstag ein mehrheitlicher Beschluss gefasst werden. Die Fachexperten von Archimeda, trinovis und dem Landschaftsarchitekturbüro Georg von Luckwald standen den Aufsichtsratsmitgliedern dabei umfassend zur Entscheidungsfindung zur Verfügung. Der Beschluss wurde nach sehr genauer Prüfung aller vorliegenden Gutachterergebnisse gefasst. Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Norden gibt dazu bekannt: “Der Aufsichtsrat ist mehrheitlich der Empfehlung des Geschäftsführers gefolgt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung am 26. Juni den Suchbereich F4 in Bad Fallingbostel als Standort für die Planungen eines zentralen Krankenhaus-Neubaus im Heidekreis, im Rahmen des medizinischen Gesamtkonzeptes für den Heidekreis, vorzusehen.”



